Хэтчбеки и универсалы Peugeot 508 GT получат полный привод

Французский Peugeot 508 GT выйдет на европейский авторынок в кузовах хэтчбек и универсал с гибридной силовой установкой. Сообщается, что новинка обзаведется системой полного привода.

Последней моделью французского бренда с полным приводом был Peugeot 405 в модификации T16. Подкапотное пространство данного авто занимал 2-литровый мотор, работающий в паре с 5-скоростной МКПП и постоянной системой полного привода. Через 15 лет инженеры марки вернули машинам сегмента D полноприводный механизм но радикально преобразовали схему. Теперь передние колеса вращал ДВС, а за движение задних колес отвечал только электромотор. Вероятно, такой схемой обзаведется «заряженная» версия Peugeot 508 GT, которая уже вышла на дорожные тесты, а на рынке ее ожидают в 2019 году.

Под капот машина получит 1,6-литровый бензиновый турбодвигатель, работающий со стартер-генератором, который питается от 48-вольтовой сети. Суммарно, гибрид сможет выдавать от 200 до 205 лошадиных сил. Мотор приводится в действие 8-скоростной АКПП. Запас хода Peugeot 508 GT при полностью заряженной батарее составит 50 км.