Франция не спасла автопроизводителя Tagaz Aquila от российских кредиторов

Производитель Tagaz Aquila не смог уйти от российских кредиторов даже будучи во Франции. Поместье Михаила Парамонова в Версале подверглось обыскам. Также обыски прошли в его офисе, автосалоне и на заводе MPM Motors.

Российские банки пытаются вернуть деньги, взятые в кредит бизнесменом Михаилом Парамоновым на развитие Таганрогского автозавода («Тагаз»), который сейчас находится в процедуре банкротства. Сам предприниматель уже не владеет предприятием и уехал во Францию, где занялся выпуском модели Tagaz Aquila, переименованной в MPM Motors PS 160.

Суды Парижа и Версаля содействуют российским кредиторам в деле Парамонова, и дали «зеленый свет» обыскам и изъятию документов должника.

Напомним, в 2016 году ростовским судом Михаилу Парамонову был назначен финансовый управляющий, действующий в интересах Газпромбанка и Сбербанка, и выявляющий имущество бизнесмена, укрываемое им за рубежом. Сам Парамонов может обжаловать результаты обысков в течение двух месяцев. Если жалоба бизнесмена будет удовлетворена, финансовый управляющий утратит доступ к новой информации. В обратном случае российские кредиторы получат доступ к данным, полученным при обысках, что позволит им и далее взыскивать задолженности Парамонова.

Михаил Парамонов руководил «Тагазом» с 1990 по 2002 годы. Предприятие выпускало машины брендов Tagaz, Hyundai, BYD и Vortex. Организацию признали банкротом в 2014 году.