Инженеры Hyundai разрабатывают спорткар для N-бренда

В пресс-центре корейской машиностроительной компании Hyundai подтвердили информацию о создании флагманского суперкара, который выпустят разработчики спортивного подразделения Hyundai N. Об этом сообщил вице-президент Hyundai Томас Шемера.

По словам топ-менеджера запуск сборки хэтчбэков Hyundai i30 и Hyundai Veloster в N-версии выступает лишь первым шагом в разработке моделей N. Далее инженеры Hyundai N создадут и собственный автомобиль под брендом N, который не будет выпущен под маркой Hyundai, так как машина станет самостоятельным проектом.

Разработка проекта пока находится на раннем этапе. Проект проходит пока стадию обсуждения о том, каким он предстанет перед клиентами – 2-местным спортивным купе либо седаном в духе KIA Stinger. Вместе с этим конструкторы примутся за разработку и других N-моделей. В частности, обещают выпустить хот-хэтч Hyundai i20.