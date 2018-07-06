Volkswagen прощается с культовым «заряженным» хэтчбеком Golf GTI

Список «жертв» европейских экологических стандартов расширяется, и теперь в него попал Volkswagen Golf GTI. Немецкие машиностроители решили снять модель с производства.

В сентябре текущего года в Европе вступает в силу WLTP (Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure), новый экологический стандарт, который заставил немцев попрощаться с культовым хэтчбеком Volkswagen Golf GTI седьмой генерации. Накануне VW проинформировал, что снимает с производства эту модель.

Ранее сообщалось, что концерну Volkswagen из-за стандарта WLTP придется провести обновление всех моделей марки Porsche. То же самое произойдет и с автомобилями Audi, а также с хэтчбеками Seat Leon Cupra и Volkswagen Golf R. Последние два стали на 10 л.с. слабее, так как получили другие фильтры.

Седьмое поколение Volkswagen Golf GTI больше не будет производиться, так как немцы посчитали нецелесообразной подгонку автомобиля под новый стандарт. В следующем году должен быть представлен «Гольф» новой, восьмой генерации. Примечательно, что Volkswagen Golf должен вернуться в Россию. Это может произойти в будущем сентябре. При этом пока не ясно, будет ли в РФ предлагаться модификация GTI.