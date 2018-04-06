«GM-АВТОВАЗ» сделал Chevrolet Niva доступнее

В России запускается новое спецпредложение на покупку вседорожника Chevrolet Niva. В его рамках автомобиль станет дешевле. Подробности акции «GM-АВТОВАЗ» озвучил в новом пресс-релизе.

СП проинформировало, что с 23 июля в России запускается спецпредложение, предлагающее вседорожники Chevrolet Niva на льготных условиях. Акция действует до 31 августа. Речь идет о программе трейд-ин, затрагивающей комплектации GL и LE+. Она предусматривает выгоду до 30 000 рублей.

Напомним, ранее отечественные аналитики установили, что продажи вседорожников Chevrolet Niva падают в России. За январь-июнь текущего года жители страны приобрели 14 203 автомобилей с отрицательным трендом в 2%.

Ранее «GM-АВТОВАЗ» информировал, выпуск вседорожников Chevrolet Niva будет приостановлен на три недели. Это связано с тем, что предприятие отправляет сотрудников на летние каникулы. Корпоративный отпуск на СП начнется 23 июля, а завершится 13 августа. У дилеров достаточно кроссоверов на складах, и продажи Chevrolet Niva будут вестись в обычном режиме. На время каникул специалисты проведут плановые проверки оборудования завода.