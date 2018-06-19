Chery начала продажи нового кроссовера Jetour X70

Китайская автомобилестроительная компания Chery выводит на домашний авторынок свой новый бренд Jetour и его первое детище- кроссовер Jetour X70. Позже в модельной линейке марки появятся еще три кроссовера и три минивэна.

Зимой текущего года появилась информация о том, что Chery намерены организовать отдельный бренд для выпуска исключительно кроссоверов и минивэнов. Публичная премьера бренда прошла в рамках Пекинского мотор-шоу. И вот первенцем Jetour стал кроссовер Jetour X70.

Размеры Jetour X70 составили 4720X1900X1695 мм, а величина колесной базы составит 2 745 мм, клиренс равен 210 миллиметрам. Пока нет данных относительно того, на какой платформе построен новый Jetour X70, но по всей видимости для новинки шасси подготовили инженеры Chery. Салон новинки будет рассчитан на пять, шесть и семь человек.

Под капотом Jetour X70 разместится 4-цилиндровый агрегат объемом 1,5 литра с отдачей в 147 лошадиных сил. Двигатель функционирует в тандеме с 5-ступенчатой МКПП и 8-секционной АКПП с передним приводом. Новинку снабдили колесными дисками размером 17, 18 и 20 дюймов, мультимедийной установкой с гигантским сенсорным экраном, цифровой аппаратной панелью, автоматическим парковщиком, камерой заднего обзора, механизмом подогрева передних сидений, ассистентом предотвращения столкновений и системой контроля за выходом из полосы движения. Кроссовер Jetour X70 обойдется от 73 000 до 124 000 юаней, что в пересчете на национальную валюту составит 682 000 1 159 000 рублей.