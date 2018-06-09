Седаны и хэтчбеки Ford Fiesta в июне подорожали на 9 000 рублей

Эксперты проанализировали цены на российском авторынке и установили, что седаны и хэтчбеки Ford поднялись в цене на 9 000 рублей. Удорожание охватило все варианты исполнения Ford Fiesta, выпущенного в 2018 году.

Седан Ford Fiesta в модификации Ambient с 1,6-литровым 85-сильным мотором теперь обойдется россиянам в 726 000 рублей. За топовую версию Ford Fiesta Titanium со 120-сильным агрегатом придется отдать 1 007 000 рублей.

Июльские цены на хэтчбек Ford Fiesta в версии Trend с 1,6-литровым агрегатом, выдающим мощность в 105 «лошадок» установлены на уровне 812 000 рублей. Максимальная вариация Ford Fiesta Titanium, под капотом которой находится такая же установка, но с производительностью в 120 л.с, отныне стоит 997 000 рублей.

По словам специалистов, прежнее увеличение цен на Ford Fiesta зафиксировано в мае 2018 года и достигло отметки в 18 000 рублей. За первые шесть месяцев текущего года российские продажи Ford составили 25 665 экземпляров (+17%).