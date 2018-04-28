Эксперты озвучили наиболее популярные авто для сдачи в лизинг

Специалисты опросили наиболее крупные российские лизинговые компании и установили, какие автомобили лучше всего подходят для сдачи в лизинг. Примечательно, что аналитики еще принимали во внимание рост востребованности лизинга на фоне возрастающего спроса на каршеринг и такси.

Наиболее подходящими для лизинга считаются машины LADA и KIA. По словам представителей фирмы «Газпромбанк Лизинг», востребованность машин LADA при сдаче в лизинг высокая только в некоторых российских регионах. В Москве и Подмосковье российский бренд даже не числится в списке лидеров.

По информации, предоставленной «Европлан Лизинг» наиболее популярными моделями, приобретаемыми по договору лизинга в настоящее время являются LADA Largus, Toyota Camry, Ford Focus, KIA Rio и KIA Optima. В «Сбербанк Лизинг» самый большой спрос имеют авто от KIA, получившие долю в 13,5% от общих продаж. Клиенты «ВТБ Лизинг» больше всего спрашивают машины LADA, ГАЗ, KIA, УАЗ, Ford, Renault, Volkswagen, Nissan и Toyota.