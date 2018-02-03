В сеть попали шпионские фото нового кроссовера KIA Soul

В сеть попали шпионские фотографии нового корейского кроссовера KIA Soul, который получил минимум камуфляжа и тестируется в условиях высоких температур в Долине Смерти в американском штате Калифорния. О выпуске нового поколения авто появилась информация еще в феврале 2018 года, но тогда кроссовер выехал на испытания в плотном камуфляже.

Несмотря на камуфляжное покрытие, эксперты сразу отметили расширенную переднюю часть нового KIA Soul, получившую зауженную и стильную оптику. Оформление задних осветителей не перетерпело изменений, а патрубки выхлопной системы разместились в центре. По данным инсайдеров, новый KIA Soul обзаведется угловатым дизайном кузова, а по мнению автоэкспертов, ряд решений позаимствуют от прототипа Trail’ster.

Новый KIA Soul построят на навой архитектуре, которая позволит внедрить как передний, так и полный привод. Моторная гамма новинки пока засекречена.

Дебют нового KIA Soul намечен на конец текущего года, вероятно в рамках автосалона в Лос-Анжелесе.

В России кроссовер KIA Soul предлагается с 1,6-литровым мотором с производительностью 124, 132 и 204 «лошадки», а также с 2-литровым 150-сильным агрегатом. Россияне смогут приобрести текущее поколение кроссовера за 776 910 рублей.