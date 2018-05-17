Hyundai обновила кроссовер Creta Sport

Корейцы обновили кроссовер Hyundai Creta Sport. Транспортное средство получило иные настройки подвески и легкую «косметику». Уже известно, сколько стоит новинка.

Hyundai Creta Sport сейчас доступен только в Бразилии. Обычный Creta пополнил авторынок этой страны два года назад, а в 2017 году здесь начались продажи псевдоспортивного Sport, получившего 17-дюймовые колесные диски, крупный спойлер и черную радиаторную решетку. Теперь корейцы сообщили, что начинают в Бразилии продажи обновленного Hyundai Creta Sport.

Внешне автомобиль ничем не отличается от предшественника, кроме как черной глянцевой полосой на багажной двери, пришедшей на смену хромированной планке. Для новинки предусмотрена также система мультимедиа BlueMedia, но дополненная цифровым телеприемником.

Hyundai Creta Sport 2019 имеет в моторном отсеке прежний Nu 2.0 Flex с АКПП. На бензиновой тяге он выдает мощность 156 л.с. На этаноле отдача агрегата составляет 166 л.с. Для обычного Creta в Бразилии также предусмотрен двигатель Gamma 1.6 Flex производительностью 122/130 л.с. Его комплектуют 6-МКПП или 6-АКПП. На бразильском рынке паркетник продается только с передним приводом.

Стоимость обновленного Hyundai Creta Sport составляет 97 890 реалов (1 608 000 рублей). Обычный Creta предлагается за 77 890 реалов (1 280 000 рублей). О расширении географии версии Sport ничего не говорится.