Hyundai представила кроссовер Hyundai Kona в духе Железного Человека

Корейские разработчики из Hyundai и создатели комиксом из Marvel представили специальную версию своего кроссовера Hyundai Kona, который стилизовали под Железного Человека. Новинку нарекли Hyundai Kona Iron Man Edition.

Внешнее оформление новинки и салон очень похожи на костюм Железного Человека. Фары головного света оснастили дневными ходовыми огнями, которые подобны маске персонажа комиксов с соответствующим разрезом глаз. Рисунок в форме маски расположился на крыше, капоте, передних крыльях, а на задних стойках разместилась гравировка Iron Man. На капоте имеется штамповка в виде буквы «V», а на нижней части и на задних дверях начертаны стикеры Stark Industries.

Ручка селектора и панель управления получили автограф Тони Старка, а также специальная модификация Hyundai Kona Iron Man Edition обзавелась специальными сиденьями, которые были разработаны для кроссовера. Автомобиль получил колесные диски с изображением маски, хромированную радиаторную решетку и эксклюзивный матово-серый оттенок кузова.

Hyundai Kona Iron Man Edition выйдет на рынок в ограниченном количестве. Сборка модели начнется в декабре текущего года, а в продаже автомобиль появится в первом квартале следующего года. Цены на новинку пока засекречены.