Рассекречен новый кроссовер Venucia T60 от Nissan и Dongfeng‍

Китайский бренд Venucia, созданный Dongfeng и Nissan, готовит к дебюту свой новый 7-местный кроссовер, получивший название Venucia T60. В сеть утекли фотографии интерьера и экстерьера новинки.

На фотоснимках, появившихся в интернете, предстала топовая версия кроссовера Venucia T60, обладающая светодиодной оптикой головного света и дневными ходовыми огнями. По всей видимости, новый кроссовер построят на базе Nissan Kicks, а размеры новинки составят 4412X1820X1679 мм, а величина колесной базы равняется 2 640 миллиметрам.

Согласно инсайдерским данным, под капотом Venucia T60 разместится атмосферный агрегат объемом 1,6 литра с отдачей в 126 л.с. Мотор функционирует в паре с МКПП и АКПП. В списке опций кроссовера числятся фронтальные подушки безопасности, фирменная аудиосистема и кондиционер. За доплату автолюбитель может получить климат-контроль, круиз-контроль, мультимедийную систему, механизм обогрева сидений и зеркал, и камеру заднего обзора. Вероятно, Venucia T60 на рынке будет продаваться дешевле Nissan Kick, за который придется отдать от 99 800 юаней (935 000 рублей).

CП Nissan и Dongfeng основано в 2010 году. С того времени выпустили две модели, а Venucia T60 станет третьим авто. До этого времени компания специализировалась на выпуске переделанных моделей Nissan.