Subaru выпустит лимитированную серию седанов Subaru WRX STI Type RA-R

Японская автомобилестроительная компания Subaru в честь 30-летия своего спортивного подразделения собирается выпустить ограниченное издание седанов Subaru WRX STI Type RA-R. Лимитированные версии седана выйдут в количестве 500 единиц.

Лимитированную серию Subaru WRX STI Type RA-R построят на архитектуре серийного Subaru WRX STI. По словам специалистов автопроизводителя, машины ограниченного издания станут легче и скоростнее автомобилей стандартного исполнения. Общий вес одного авто достигнет 1 755 кг.

Подкапотное пространство Subaru WRX STI Type RA-R займет 2-литровый оппозитный турбомотор с производительностью в 329 «лошадок». Двигатель работает в тандеме с 6-скоростной МКПП с обновленным третьим передаточным числом. Отмечается, что отныне передачи переключаются быстрее. До первой «сотни» авто лимитированной серии смогут взять разгон за 4,8 секунды.

В салоне следует отметить 6,5-дюймовый тачскрин мультимедийного центра, которые поддерживает сервисы Apple CarPlay и Android Auto. Сбор предзаказов на ограниченную серию автомобилей Subaru WRX STI RA-R стартовал с 19 июля и продлится до 19 декабря. Эксклюзивные седаны обойдутся в 2 700 000 рублей.