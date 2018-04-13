Эксперты насчитали в России более 100 тысяч купе и кабриолетов

Купе и кабриолеты в России являются не таким уж частым явлением, однако отечественные эксперты решили их подсчитать. Кроме того, специалисты выявили регионы, в которых сосредоточено больше всего таких автомобилей.

«АВТОСТАТ» проинформировал, что по состоянию на 1 января текущего года в стране было зарегистрировано 101,2 тысячи купе и кабриолетов. Эти машины на 0,24% занимают отечественный автопарк легковушек.

Самым распространенным купе в России признана модель Toyota Celica численностью 10,8 тысячи экземпляров с долей в 11% в обсуждаемом сегменте. Второе место в РФ занимает Mercedes-Benz E-Class с результатом в 9,2 тысячи машин. В тройке лидеров также оказался Mercedes-Benz CLK-Class численностью 5,2 тысячи единиц. Четвертую позицию занимает Honda Prelude с результатом в 5 тысяч экземпляров, а аутсайдером пятерки признан BMW 6-Series в количестве 4,6 тысячи машин.

Больше всего любителей купе и кабриолетов зафиксировано среди москвичей. В столице сосредоточено 26% (26,5 тысячи машин) обсуждаемого сегмента. Далее идет Петербург с результатом в 8,5 тысячи автомобилей. Жители Подмосковья располагают 8,2 тысячами таких транспортных средств. В Приморье зарегистрировано 6,3 тысячи машин, а в Краснодарском крае насчитали 5 тысяч авто.