Опубликованы фото задних дверей президентского лимузина Aurus Senat

Дизайн экстерьера лимузина Aurus Senat – давно не секрет. Также в сеть попадали снимки передней панели и отделки передних дверей, а теперь папарацци сфотографировали ещё и обивку задних дверей машины.

Среди снимков со встречи Владимира Путина и Дональда Трампа, прошедшей 16 июля, нашлось фото, на котором можно рассмотреть дизайн внутренней стороны задней двери машины российского лидера.

В верней части двери виден брусок дорогостоящей древесины, предположительно это розовое или оливковое дерево. На внутреннем крае разместились два динамика стереосистемы.

Кроме того, на подлокотнике имеются кнопки стеклоподъёмников и «шайба» для управления какими-то опциями. Также на двери есть белые вставки из алькантары. Чтобы садиться было более удобно предусмотрен массивный поручень на центральной стойке.

Напомним, автомобили проекта «Кортеж» разрабатывались при участии специалистов института НАМИ. Машины Aurus комплектуются 4,4-литровым 598-сильным мотором V8 и электромотором. Коробка передач – 9-скоростной «автомат». В автомобилях предусмотрен полный привод.