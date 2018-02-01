Летающий автомобиль Terrafugia появится на рынке в 2019 году

Американский стартап Terrafugia сообщи, что в 2019 году выведет на рынок свой летающий автомобиль. Модель Transition имеет складывающиеся крылья, что позволяет ей без проблем передвигаться по дорогам вместе с обычными машинами.

Летающий автомобиль Terrafugia Transition появится в продаже в течение 2019 года. Машина будет предлагаться примерно за 330 000 долларов. Разработка аппарата стартовала 10 лет назад, а на первые испытания он отправился в 2009 году.

Запас хода модели Terrafugia Transition в полете составляет порядка 644 км. Машина способная лететь на скорости до 161 км/ч. За счет складывающихся крыльев автомобиль может ездить по дорогам общего пользования, не мешая другим участникам дорожного движения. Максимальная скорость аппарата на суше составляет 100 км/ч.

Движущей силой летающего автомобиля Terrafugia Transition выступает гибридный газово-электрический агрегат. Благодаря особой дроссельной заслонке в машине активируется функция Boost, которая ненадолго повышает отдачу двигателя.

Модель Terrafugia Transition оснащена парашютно-спасательной системой и четырьмя эйрбэгами. Чтобы управлять такой машиной, ее владельцу нужно иметь лицензию пилота.

Напомним, первооткрывателем на рынке летающих автомобилей стал Helicycle Pal-V в 2014 году. Машина предлагалась за 295 000 долларов, не принесла разработчикам прибыли, и ее проект закрыли.