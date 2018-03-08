Volvo придумала необычные индексы силовых установок

Шведские машиностроители планируют масштабные изменения в модельной линейке. Кроссовер Volvo XC60, для которого сейчас предусмотрены ДВС и гибридная установка, станет одним из первых электрокаров марки, но пока нет ясности в его месте в портфеле бренда.

Потребитель, изучая каталоги Volvo, привык видеть такие индексы как T5, T6 и T8, присущие бензиновым и гибридным версиям шведских моделей, а также сочетания D4, D5, D6 («дизели» различной производительности). Судя по всему, в каталогах появятся еще и префиксы B.

Накануне портал Swedespeed сообщил, что его специалисты наткнулись на патентные заявки Volvo с шильдиками XC60 B4 AWD и XC60 B5 AWD. Сам производитель не дает пояснений на счет буквы B, но журналисты уверены, что она означает «battery», и речь идет о полностью электрифицированных машинах. B4 и B5 могут означать различную мощность электромоторов, емкость аккумуляторов, или одновременно оба параметра.

Volvo озвучила свою «электрическую» стратегию 3 года назад. Сообщалось, что шведы сосредоточат свои силы в первую очередь на гибридах. Позже они заявили, что нынешнее поколение машин с ДВС станет последним для марки. Далее шведы сообщили, что постепенно откажутся от дизельных моторов. Вполне логично, что теперь Volvo смотрит в сторону электрокаров. Первым электрокаром Volvo может стать V40 следующей генерации в 2019 году. Вслед за ним должны появиться «зеленые» XC40 и XC60.