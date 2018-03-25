Кросс-хэтчбек LADA X-Ray Cross прошел сертификацию

«АвтоВАЗ» завершил сертификацию модели LADA X-Ray Cross. Накануне в интернете появились подробности «внедорожного» хэтчбека, который покажут на Московском мотор-шоу в августе.

Единая база Росстандарта пополнилась Одобрением типа транспортного средства (ОТТС) для хэтчбека LADA X-Ray Cross. Машина вместе с другими новинками компании «АвтоВАЗ» будет представлена общественности в конце августа на Московском мотор-шоу.

ОТТС гласит, что хэтчбек LADA X-Ray Cross немного превосходит по размерам стандартную версию модели. Автомобиль получил габариты 4717х1810х1645 мм. Машина стала длиннее на 6 мм, 46 мм прибавила в ширину и стала выше на 75 мм. Это связано с тем, что «внедорожный» хэтчбек обзавелся характерными для кроссоверов пластиковым обвесом, завышенным дорожным просветом и рейлингами на крыше.

Также модели LADA X-Ray Cross расширили колею (переднюю до 1 503 мм (+19 мм) и заднюю до 1546 мм (+22 мм)). Автомобиль оснащен задними дисковыми тормозами. Кроме того, для машины предусмотрены «катки» размерностью 17 дюймов.

Напомним, ранее в интернете рассекретили обновленный хэтчбек LADA Granta. Автомобиль попался папарацци без какого-либо камуфляжа.