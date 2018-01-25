Минтранс разработает правила совместных поездок

Разработчики приложения BlaBlaCar, которое помогает водителям и пассажирам всего мира найти компанию в поездку, обратилось с официальным письмом к правительству России. Представители французской компании просят соответствующие органы РФ разработать правила совместных поездок.

BlaBlaCar предложил включить те правила, которые считают необходимыми специалисты Министерства транспорта России, но представители сервиса требуют включить одно обязательное правило. По новым правилам, водитель не имеет право брать деньги с пассажира, единственное, попутчики могут разделить поровну расходу на затраченные при передвижении продукты, например за топливо. На этом правиле строится политика онлайн-сервиса.

Предложение от BlaBlaCar поступило после того как российский транспортный союз обратился в суд, с требованием запретить информирование россиян по поводу данного приложения, так как приложение используют для коммерческих целей владельцы транспортных средств, при этом не имея разрешения на перевозку.

Минтранс принял предложение и сейчас ищет специалистов, который войдут в рабочую группу, созданную для разработки правил совместных путешествий.