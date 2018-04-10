Электрокар Nissan Leaf Nismo стал серийным

Товарная версия электрокара Nissan Leaf Nismo во многом похожа на свой концепт, однако серийная машина получила немного иначе выглядящие колесные диски, бамперы и пороги.

Прошлой осенью был представлен концептуальный Nissan Leaf, созданный придворным ателье Nismo. Теперь же японцы рассказали о серийной версии этого шоу-кара. Автомобиль с перенастроенными шасси и электроникой выйдет на рынок 31 июля.

Серийный Nissan Leaf Nismo обзавелся оригинальными бамперами, радиаторной решеткой, порогами и зеркалами с электроприводом складывания. Машина получила красные акценты на кузове, придающие спортивности ее внешности. Кузов автомобиля предлагается в девяти цветах и оттенках. Кроме того, новинку можно будет заказать с черной крышей.

Серийный Nissan Leaf Nismo получил оригинальные колесные диски размерностью 18 дюймов, «обутые» в резину Continental ContiSportContact 5. Ателье наделило автомобиль фирменным обвесом, рулем с отделкой кожей и алькантарой. Также электрокар получил от Nismo спортивные настройки силовой установки, ABS, стабилизацию Trace Control в поворотах и перенастроенное рулевое управление.

Движет серийным Nissan Leaf Nismo 150-сильный электромотор с крутящим моментом в 320 Нм. Двигатель питает аккумулятор емкостью 40 кВт-ч. На полном заряде батареи машина может проехать 400 км. Осенью опционально для автомобиля будет доступен аккумулятор на 60 кВт-ч.