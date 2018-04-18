В России начнут проводить национальные краш-тесты автомобилей

В РФ будут проводить национальные краш-тесты RuNCAP, которые разрабатывает Росстандарт. Новая методика позволит сократить смертность на дорогах, а также усовершенствовать продукцию отечественного автопрома.

RuNCAP предусматривает не только обычные тесты, но и со симуляцией, что позволит обеспечить большую безопасность российских машин. Потребители смогут ознакомиться с результатами в специальных реестрах. Несмотря на то, что новые тесты будут затратными, это позволит усовершенствовать автомобили в России.

RuNCAP переводится как Российская программа оценки новых авто. Вскоре будет организован технический комитет по стандартизации, который будет ответственный за разработку стандартов и требований. Алексей Абрамов, глава ведомства, уточнил, что краш-тест позволит отечественным компаниям ближе ознакомиться с оценками безопасности, что способствует улучшению продукции.

RuNCAP находится в разработке, однако уже известно, что будут проводить базовые фронтальные и боковые краш-тесты, оценка работы систем активной безопасности. Ряд испытаний авто будет проходить виртуально, чтобы сократить затраты. Партнером Росстандарта выступит НАМИ, который будут исследовать иностранные стандарты и адаптировать их для РФ. Разработка национального теста займет порядка шести лет.