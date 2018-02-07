«Умирающий» кроссовер Kia KX3 получит электрическую модификацию

Компания Kia пытается повысить спрос на компактный кроссовер KX3, который является перелицованной версией Hyundai ix25. Производитель решил превратить эту модель в электрокар.

В Китае Kia KX3 появился в продаже ещё в 2015 году, а уже спустя год пережил обновление. В это время автомобиль нашёл 68 913 покупателей, однако в 2017 году спрос на него резко сократился. Так, продажи кроссовера обвалились до 10 027 экземпляров.

По итогам первых пяти месяцев нынешнего года удалось реализовать всего 977 единиц KX3. Чтобы реанимировать «умирающий» кроссовер, компания решила создать его полностью электрическую модификацию, которую уже сертифицировал Минпромторг Китая.

По неофициальным данным, новинка получит 110-сильный электромотор и батарею ёмкостью 45 кВт/ч. Максимальная скорость машины составит 150 км/ч, запас хода пока не раскрывается. По мнению экспертов, Kia KX3 EV представят 31 августа в рамках мотор-шоу в Чэнду. В случае провала электрокара, модель снимут с производства.