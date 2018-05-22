Aston Martin Джеймса Бонда превратили в конструктор LEGO

Автомобиль легендарного киногероя теперь могут приобрести все желающие, только он будет игрушечным. Машина получила радар, номера-перевертыши, пулеметы и защиту от пуль.

Компания LEGO представила набор для сборки игрушечной модели спорткара Aston Matin DB5. Данная машина известна по фильму «Голдфингер» 1956 года. Ею управлял спецагент Джеймс Бонд. Стоимость новинки составляет 146 евро.

В длину игрушечный Aston Matin DB5 составляет 34 см, а высота модели равна 10 см. В компании LEGO заявили, что конструктор сложный, полезный и полон ностальгии. Игрушка выполнена в масштабе 1:8, и состоит из 1 290 элементов.

Разработчики старались игрушечной моделью максимально повторить настоящий Aston Matin Джеймса Бонда, и показать самые примечательные особенности автомобиля из кино. Поэтому машина имеет радар, номера-перевертыши, два пулемета и защиту от пуль. Моторный отсек игрушки занимает шестицилиндровый двигатель. Уточним, что новый набор вошел в серию LEGO Technic. Это значит, что новинка имеет высокий уровень сложности.

К слову, недавно в таком же масштабе 1:8 был представлен набор LEGO для сборки игрушечного гиперкара Bugatti Chiron. Такой конструктор стоит 348,99 долларов. Модель состоит из 3 599 элементов. В длину игрушка достигает 56 см, а ширина ее равна 25 см. Модель примечательна тем, что имеет подвижное антикрыло и мотор W16, в котором двигаются поршни.