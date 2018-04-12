Для России озвучены прайс и комплектации обновленного Jeep Cherokee

После рестайлинга вседорожник Jeep Cherokee предлагается в России в четырех версиях. Стоимость самой доступной из них в стране составит 2 255 000 рублей.

Американские машиностроители озвучили прайс и комплектации обновленного вседорожника Jeep Cherokee для России. Известно, что отечественному потребителю новинку предложат в версиях Sport, Longitude, Limited и Overland. Самая доступная из них будет продаваться в РФ за 2 255 000 рублей. Максимальная сборка автомобиля обойдется покупателю в 3 360 000 рублей.

Обновленный Jeep Cherokee для европейского рынка показали минувшей весной в рамках Женевского мотор-шоу. Для автомобиля предусмотрены новая светодиодная оптика и видоизмененные бамперы. Рестайлинговый Jeep Cherokee получил клиренс до 221 мм. Багажное отделение расширено до 448 л. Автомобиль наделен иной приборной панелью, сенсорным дисплеем мультимедийной системы, новыми креслами.

Обновление не затронуло силовую линейку вседорожника Jeep Cherokee. Он по-прежнему оснащается агрегатом Pentastar V6 3.2 тягой 272 л.с. Также автомобиль доступен с мотором 2.4 отдачей 177 л.с. Для обоих установок предусмотрена девятидиапазонная АКПП.

В других странах обновленный Jeep Cherokee продается с новой бензиновой установкой 2.0 Агрегат имеет прямой впрыск и систему стоп-старт. Производительность мотора равна 270 л.с.