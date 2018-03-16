Новые Ford Focus и Volvo XC40 показали отличные результаты в ходе краш-тестов

Специалисты EuroNCAP разбили в ходе краш-тестов новые Volvo XC40 и Ford Focus. Безопасность обоих автомобилей оценили на максимальные пять звёзд.

Компактный кроссовер Volvo XC40 заработал 97% от максимального балла за защиту взрослых пассажиров, проинформировали в пресс-центре независимой организации. Таким образом, эта модель смогла попасть в ТОП-5 лучших автомобилей, которые были протестированы по данной программе в течение последних трёх лет.

В отчёте EuroNCAP сказано, что датчики в манекенах зафиксировали высокий уровень защиты всех частей тела взрослых пассажиров, кроме уровня защиты левой ноги человека, находящегося на переднем пассажирском кресле.

Что касается защиты детей, Volvo XC40 набрал 87%, за работу электронных ассистентов кроссовер получил 76%, а за безопасность пешеходов – 71%. Новому хэтчбеку Ford Focus по тем же параметрам удалось заполучить 87%, 75% и 72% соответственно. В плане защиты взрослых пассажиров модель может похвастаться результатом в 85%.

Как и в случае с шведским кроссовером, оценка Focus была снижена из-за недостаточной защиты левой ноги пассажира, сидящего спереди. Кроме того, нагрузка от ремня безопасности в хэтчбеке была признана слишком высокой.