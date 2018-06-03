Водителям служебных машин Росгвардии разрешили нарушать ПДД

Недавно сообщалось, что автомобили Росгвардии серо-красными. Накануне властями было решено разрешить водителям ведомства нарушать ПДД, но только при условии, если они выполняют поставленные задачи.

Представители Росгвардии проинформировали, что закупка автомобилей в новом цвете начнется в сентябре. При этом, водителям ведомства будет разрешено допускать нарушения ПДД во время управления транспортом при исполнении служебных обязанностей.

Господин Коняев уточнил, что речь идет о неотложных задачах, которые выполняются водителями автомобилей Росгвардии. Представитель ведомства отметил, что машины отправляются на вызовы по несколько раз в сутки. Водителям нередко приходится превышать скорость, а также оставлять транспорт там, где это запрещено.

Напомним, в начале июля стало известно, что автомобили Росгвардии будут окрашиваться в серый цвет, получат красные полосы, надпись «Росгвардия» и герб ведомства. Вневедомственная охрана будет ездить на белых и серых машинах с синими полосами и надписью «Полиция».