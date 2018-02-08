8000 долларов хотят получить британцы за игрушечную копию McLaren Senna

McLaren Senna – гиперкар, который не каждый сможет себе позволит, да еще и количество их ограничено. Поэтому британцы решили разработать игрушечную копию автомобиля, хотя и он оказался недешевым.

Игрушечный McLaren Senna разрабатывался в течение3 тысяч часов. К тому же, сама компания производитель автомобиля предоставила чертежи, чтобы автомобиль был максимально приближен к оригиналу. Игрушка выполнена в масштабе 1:8. За нее придется отдать 8 184 долларов. Однако есть еще вариант Bespoke с дополнительными функциями за 9 384 доллара и Bespoke Plus за 10 584 долларов. В последнем варианте покупателю предоставляется возможность самостоятельно выбрать интерьер и экстерьер игрушечного автомобиля, прямо как в жизни. На создание одной игрушки уходит 300 часов. Их количество также будет ограничено.

Напомним, что McLaren Senna выпустили тиражом всего в 500 экземпляров. Представлен он был еще в декабре прошлого года. Под капотом разместили 4,0-литровый двигатель, выдающий мощность в 800 лошадиных сил. До сотни спорткар разгоняется за 2,8 секунды. Максимально развиваемая скорость – 340 км/ч.