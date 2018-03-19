Обновленная Audi TT рассекречена до премьеры

Купе Audi TT ждет обновление, и изображения рестайлинговой версии машины уже показаны в интернете. Судя по визуализациям, автомобиль претерпел заметные внешние изменения. Ожидается, что новинку представят будущей осенью в Париже.

Изображения обновленного купе Audi TT появились на странице tts_freunde.de в соцсети Instagram. Последние слухи указывают на то, что немецкие машиностроители представят новинку в рамках автосалона в Париже в октябре нынешнего года. До этого ожидается онлайн-презентация транспортного средства.

Судя по визуализациям, обновленное купе Audi TT получило иные воздухозаборники, новую оптику на светодиодах, другие бамперы и видоизмененный диффузор. Ожидается, что опционально для автомобиля будут доступны новый информационно-развлекательный комплекс и передовые технологии для безопасности. Кроме того, машина получит расширенную цветовую палитру кузова, несколько вариантов салона и внушительный список дополнительных функций.

Техническая составляющая обновленного купе Audi TT держится в секрете. В актуальной версии автомобиль продается на европейском рынке с агрегатами 1.8 (180 л.с.) и 2.0 (230 л.с.), работающими на бензине. Кроме того, для модели предусмотрен 2-литровый турбодизельный мотор отдачей 184 л.с.