Продажи LADA в Европе выросли на 10,7%

LADA увеличила объемы продаж своих автомобилей в Европе. По сравнению с показателями прошлого года, за январь-июнь текущего года было продано на 10,7% больше автомобилей.

В первом полугодии было распродано 2 тысячи 770 автомобилей. И хотя это совсем немного и в общей доле рынка Европы это составляет 0,035%, автомобили LADA сумели обогнать Bentley, Bugatti и Lamborghini.

Европейский рынок не является основным местом сбыта автомобилей LADA, рост продаж не может не радовать. Еще не известно, станут ли российские автомобили популярными в Евросоюзе, пока мы может только наблюдать на медленный рост их продаж и надеяться, что так будет продолжаться и дальше.