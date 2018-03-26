Range Rover Sport SVR покорил холм Гудвуда на двух колесах

Каскадер Терри Грант показал мастерский заезд на двух колесах на вседорожнике Range Rover Sport SVR. Событие имело место на Фестивале скорости в Гудвуде на знаменитом местном холме.

Предыдущим крутым заездом также отличился Терри Грант. В 2011 году холм в Гудвуде британский трюкач преодолел на двух колесах на кроссовере Nissan Juke. Тогда в заезде был показан результат 2 минуты 55 секунд, оказавшийся рекордным. Через четыре года каскадер улучшил данный показатель на 45 секунд на модели Juke Nismo RS.

В нынешнем году Терри Грант решил пересесть на кроссовер Range Rover Sport SVR, который весит более 2 тонн. Первая попытка поставить рекорд не удалась британцу, так как во время заезда он допустил касание колесами, находившимися в воздухе, стены.

Во второй попытке кроссовер Range Rover Sport SVR на двух колесах под управлением Терри Гранта покорил холм в Гудвуде за 2 минуты 24,5 секунды. Трюкачу не удалось превзойти собственный результат, достигнутый на Juke Nismo, но, каскадер имеет шансы попасть в Книгу Гиннеса за самое быстрое прохождение мили на двух колесах.

Терри Грант является профессиональным каскадером, трюки которого зачастую связаны с автомобилями, ведь он считается мастером вождения. Британец может похвастаться 23 рекордами, многие из которых зафиксированы в Книге Гиннеса.