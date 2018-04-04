Новое поколение Renault Clio показали на видео

Новый Renault Clio появится в Европе в начале следующего года. Автомобиль станет конкурентом Ford Fiesta и Volkswagen Polo. Накануне папарацци запечатлели транспортное средство на дорожных испытаниях.

Видео с хэтчбеком Renault Clio нового поколения показал портал Motor1. Прототип модели тестировался на территории Франции. Кадры шпионов указывают на то, что новый «Клио» похож на концептуальную модель Renault Symbioz.

Новый Renault Clio, по сравнению с предшественником, получит иную радиаторную решетку, С-образные головные LED-осветители и другой капот. Автомобиль заметно изменится в салоне. В габаритах транспортного средства не стоит ждать кардинальных преобразований.

Основой для нового Renault Clio послужила обновленная платформа CMF-B. Эта же архитектура используется на Nissan Micra. Силовая линейка французского хэтчбека будет представлена новым турбодвигателем 1.3 отдачей порядка 150 л.с. Ходят слухи, что новый хэтчбек разгоняется до «сотни» менее чем за 8 с. Также машина будет оснащаться литровой силовой установкой, о мощности которой пока нет данных. Дизельную моторную линейку модели представит модернизированный агрегат 1.5. Для всех моторов предусмотрена 6-МКПП. В качестве опции будет доступна АКПП с двойным сцеплением.

Слухи указывают на то, что презентация нвого Renault Clio состоится в сентябре на Парижском мотор-шоу. На рынок автомобиль отправится в начале следующего года. Новинке поборется за покупателей в соперничестве с Ford Fiesta и Volkswagen Polo.