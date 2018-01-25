УАЗ «Профи» может похвастать новым кузовом

Ульяновский завод, на котором производят грузовики УАЗ, выпустил их с новыми вариантами кузова. Приобрести обновленный грузовик можно в Новосибирске.

Изменениям подвергся грузовик УАЗ «Профи». Эти автомобили предназначены для перевозки тех грузов, которые требуют защиты от воздействия внешней среды, но не прихотливы к температуре. Это, например, мебель, строительные материалы, какое-либо специальное оборудование.

Стоит УАЗ «Профи» от 833 тысяч 500 рублей до 980 тысяч 500 рублей. Цена на грузовик зависит от выбора комплектации - стандарт» или «оптимум».

Покупатель может за дополнительную плату выбрать улучшенный кузов. Например, за 77,5 тысяч рублей можно получить кузов, обшитый листами стали, пол его выложен фанерой, а дверные створки проложили уплотнителями из резино-пластиковых материалов.

Более качественный кузов под названием «оптимум» можно получить за 61,5 тысячу рублей. Его представляют с внутренней отделкой фанерой и внешним покрытием листьями из стали, которые, в свою очередь, покрыты полимерами.