В Китае скоро появится обновленный Hyundai Tucson

Если в Европе и Америке уже давно появилась обновленная версия Hyundai Tucson, то в Китае ее только готовят к выпуску. Однако в сети уже появились первые снимки автомобиля.

Старую версию кроссовера у китайских дилеров уже не найти, но новая выходить пока еще не собирается. Внешне Hyundai Tucsonне сильно измениться. Ему поставят новую радиаторную решетку, фонари и головную оптику. Производитель немного поработал над бамперами.

Несмотря на небольшие внешние изменения, в техническом плане ничего не поменяется. Автомобиль, как и раньше, будет ездить на двигателе объемом в 1,6 литр, мощность которого составляет 177 лошадиных сил. В паре с ним работает 7-скоростной «робот».

Пока еще не известно, когда же Hyundai Tucson в обновленной версии появится на рынках Поднебесной. Сколько будет стоить автомобиль тоже пока не известно.



