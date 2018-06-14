Nissan уже произвела миллион автомобилей Juke
Японская компания уже может похвастаться тем, что выпустила миллионный кроссовер Nissan Juke. Это знаменательное событие произошло 17 июля 2018 года.
Впервые Nissan Juke увидел свет в 2010 году. Миллионный автомобиль выпустили на заводе, расположенном в Сандерленде. На нем собирают по одному Juke каждые 105 секунд. Юбилейным стал экземпляр в цвете Vivid Blue. Производитель уверяет, что такой автомобиль будет сложно не заметить на дорогах.
Выпущенный автомобиль дает возможность владельцу добавить что-либо в интерьер и экстерьер по его усмотрению. Учитывая это, можно составить более 23 тысяч различных комбинаций. Nissan Juke – не первый автомобиль-миллионник в истории компании. Так, Nissan Primera может похвастаться выпуском 1,5 миллиона автомобилей, Qashqai – 3 миллионами, а Micra – 2,4 миллионами.
Juke пользуется особым спросом на мировом рынке, в том числе и в России. Он ненадолго пропадал с российского рынка, но ровно год назад вернулся уже в обновленной версии. Тогда кроссоверу поставили новую радиаторную решетку, противотуманки, поменяли передние фары. Под капотом могут расположиться 5 разных бензиновых двигателей мощностями от 94 до 190 лошадиных сил, а также доступен вариант с дизельным мотором, который имеет мощность в 110 лошадиных сил. Обновленный Nissan Juke настолько понравился покупателям, что в 2017 году было распродано 95 тысяч автомобилей.