Новый кроссовер BMW X6 представят следующей весной

На американских дорогах уже тестируется следующая генерация кроссовера BMW X6. Машина технически будет во многом аналогична с X5, но получит иные настройки и традиционный для нее купеобразный кузов.

Даже в актуальном исполнении кроссовер BMW X6 стоит существенно больше X5 новой генерации. В РФ версия X6 xDrive30d предлагается за 4 990 000 рублей. При этом «икс-пятый» с той же 249-сильной установкой предлагается по заказу в России за 4 590 000 рублей. Стоит ожидать, что следующая генерация X6 будет гораздо дороже, даже в стандартном виде.

Новый BMW X5 начал завоевывать глобальный рынок, и это при том, что его мировой дебют запланирован на октябрь в Париже. А весной 2019 года в продаже должен появиться X6 нового поколения. По сути, последний представляет собой имиджевую, но менее практичную версию «икс-пятого». Известно, что X5 и X6 сейчас испытываются на американских дорогах.

Опционально для нового BMW X6 будут доступны лазерно-люминофорные осветители, которые покрывают расстояние до полукилометра. Также машина получит беспилотные функции, но полноценного автопилота в ней не будет. Кроме того, автомобиль оснастят ночным видением, ассистентом парковки, панорамной крышей Sky Lounge и так далее.

Новый BMW X6, как и X5, строится на шасси CLAR. Силовая линейка у машин тоже одинаковая: бензиновые I6 3.0 тягой 340 л.с./450 Нм и V8 4.4 отдачей 462 л.с./650 Нм, а также дизельные моторы 3.0 на 265 л.с./620 Нм и 400 л.с./760 Нм.