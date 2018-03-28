Власти Москвы и "Яндекс" договорились о развитии беспилотного транспорта

Мэр Москвы и гендиректор «Яндекса» подписали соглашение о сотрудничестве в развитии беспилотного транспорта в столице. Ожидается, что вскоре каждый вид общественного транспорта перейдет на беспилотное управление.

Сегодня, 17 июля, стало известно о том, что мэр города Москва Сергей Собянин подписал на пятилетний срок соглашение с руководством компании «Яндекс» о том, чтобы совместно сотрудничать в развитии беспилотного транспорт. Это было сделано в рамках форума Moscow Urban Forum 2018.

Как сообщается, это соглашение было подписано для того, чтобы совместно развивать новейшие технологии в области беспилотного управления на каждом виде общественного транспорта в Москве. Ожидается, что такое тестирование приведет к росту конкурентоспособности отечественных технологий во всем мире.

Интересно, что безопасность в проведении тестовых испытаний будет обеспечена с помощью особой комплексной схемы в организации дорожного движения, а также использовании интеллектуальной транспортной системы.

Напомним, что первое беспилотное такси было создано в Сингапуре в прошлом году. Каждый такой автомобиль включает себя наборы систем обнаружения на основе лазерной ориентировки в пространстве и камеры, работа которых заключается в определении препятствий на дороге и слежке за изменениями сигналов светофоров.