В России стали предлагать авто Skoda с цифровой приборной панелью

Чешский автопроизводитель Skoda объявил старт продаж автомобилей Octavia, Superb и Kodiaq 2019 модельного года с панелью приборов в цифровом исполнении. Опция, распространенная в более дорогих сегментах, стала доступна в России.

Теперь российские покупатели Skoda Octavia, Superb и Kodiaq смогут оформить приборную панель в зависимости от своих предпочтений: создать своё графическое оформление экрана, выбрать необходимую информацию для отдельных зон, установить размер блоков.

Электронная приборная панель сможет показывать скорость, обороты мотора, уровень топлива, навигационную систему, данные о плей-листе, смартфоне и системах помощи водителю. В России доступно четыре варианта оформления: «классический», «цифровой», «инфо-профиль» и «минималистичный».

Классическая приборная панель в Skoda Octavia, Superb и Kodiaq 2019 модельного года будет содержать спидометр и тахометр в виде аналоговых приборов, а между ними водитель может оформить приборную панель самостоятельно.