Россия заняла пятое место в Европе по продажам автомобилей

Эксперты из «АВТОСТАТ» провели анализ европейского автомобильного рынка. Итогом их исследований стала информация, что в июне текущего года Россия заняла пятое место среди европейских стран по продажам автомобилей.

Сообщается, что первенство в Европе получила Германия, где продажи машин достигли отметки в 341 308 экземпляров, что на 4,2% превышает результаты годичной давности. На второй позиции разместилась Франция с показателем реализации в 252 216 штук (+9,2%). ТОП-3 закрывает Великобритания, в которой жители приобрели 234 945 машин (+3,5%).

Четвертая строчка принадлежит Италии, где автолюбителями было куплено 174 702 авто, что на 7,2% ниже показателей аналогичного периода минувшего года. Первая пятерка замыкается Российской Федерацией, у которой продажи автомобилей оказались выше показателей в 145 000 единиц.