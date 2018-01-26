В России в продажу поступила полноприводная версия Mercedes-Benz A-Class

Российские представители Mercedes-Benz начали прием заявок на полноприводную версию A-Class в кузове хэтчбэк. Модель с полным приводом в РФ предлагают по цене от 2,47 млн рублей.

Несмотря на то, что хэтч A-Class в России появился недавно, Mercedes-Benz предлагает новые модификации. В этот раз компания предложила полный привод, который сочетается только турбиованным мотором объемом 2,0 литра производительностью в 190 л. с. В паре предложена только коробка-автомат на семь ступеней. Первые Mercedes-Benz A-Class с полным приводом россияне получат уже осенью.

В базовое оснащение включена искусственная кожа в салоне, кожаная оплетка рулевого колеса, система климат-контроля, цифровая панель приборов, фирменная система мультимедиа MBUX с диагональю в 10 дюймов, 17-дюймове диски из легкосплавных металлов, а также комплекс активной и пассивной безопасности PreSafe.

Дополнительно хэтчбэк Mercedes-Benz A-Class с полным приводом в комплектациях Urban и Style можно оснастить спортивной подвеской, которая станет жестче за счет укороченных пружин.