«АвтоВАЗ» рассекретил обновленный седан LADA Granta

Российские разработчики из компании «АвтоВАЗ» показали обновленный седан LADA Granta. Премьера новинки должна пройти в рамках Московского автосалона, который откроется в августе, а на рынок автомобиль выйдет после автошоу.

Рестайлинговый LADA Granta обзавелся новым фирменным X-дизайном, который заметили уже на машинах семейства LADA Vesta и хэтчбеке LADA Xray. Седан отличается другой формой решетки радиатора, пересмотренной оптикой и переработанной крышкой багажного отсека. Помимо всего, новинку снабдили зеркалами заднего обзора со встроенными повторителями поворотных сигналов и иными колесными дисками.

Что касается интерьера обновленного LADA Granta, то он пока засекречен. Сообщается, что рестайлинговый седан могут оснастить переделанной панелью управления, а вот технические параметры пока неизвестны.

В настоящее время подкапотное пространство LADA Granta занимают 1,6-литровые агрегаты, выдающие 87, 98 и 106 лошадиных сил. А вот «заряженный» вариант LADA Granta Sport обустроен мотором в 114 лошадиных сил. Двигатели могут работать в тандеме с 5-скоростной МКПП или 4-секционной АКПП. Стоимость новинки пока неизвестно, но вот нынешнее поколение седана обойдется от 410 000 рублей.