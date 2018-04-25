Renault объявила старт продаж обновленных Logan и Sandero в России

Российские представители компании Renault объявили старт продаж обновленных Logan и Sandero. Автопроизводитель намерен вернуть клиентов с помощью рестайлинга, которых потерял из-за корейских моделей и LADA Vesta.

Новые Renault Logan и Sandero не получили кардинальных изменений, однако был добавлен ряд косметических обновлений. В результате модели 2018 года обзавелись радиаторной решеткой с вставкой серебристого цвета, переработанными бамперами.

Головная оптика обновленных Renault Logan и Sandero получила С-образную форму и светодиодное исполнение. Теперь клиенты смогут выбрать коричневый окрас кузова и переработанный дизайн дисков на 15 дюймов.

В салоне рестайлинговых Logan и Sandero появился руль с тремя спицами из качественных материалов, переработанная задняя консоль, которая обзавелась подстаканником. В более дорогих версиях доступна розетка на 12 вольт для задних пассажиров.

В моторной линейке Renault Logan и Sandero изменений нет: моторы с отдачей в 82 и 113 «лошадей» и МКПП на пять скоростей или АКПП на четыре. Стоимость обновленных версий выросла на 9 000 – 13 000 рублей у седана и 12 000 рублей у хэтчбэка.