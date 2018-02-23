В Сочи организовали трассу для испытания внедорожников Mercedes-Benz

Российский филиал немецкой автомобилестроительной компании Mercedes-Benz представил в Сочи свою новую трассу. Автодром построили на территории оздоровительного центра «Горки Город».

Сам трек назвали «Гора легенд» и подобен трассе Mercedes-Benz в Граце (Австрия). Новую трассу разработали специально для тестирования внедорожников, но испытать свой автомобиль могут и обычные автолюбители.

Трасса будет работать до зимы, а записать на испытания можно, пройдя регистрацию на специальном созданном для этого сайте. Автомобилисты смогут прокатиться на трассе только с инструктором. Сообщается, что любой желающий может получить возможность протестировать характеристики своего автомобиля по данной трассе.

Ранее сообщалось, что немецкий автопроизводитель раскрыл некоторые подробности о своем новом кроссовере Mercedes-Benz GLE. Отмечается, что автомобиль обзаведется передовыми технологиями и доберется до России. Премьера нового кроссовера пройдет на Парижском автосалоне, а выпуск новинки наладят на новом заводе Daimler в Подмосковье.