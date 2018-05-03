В России начались продажи Ford Tourneo Custom и Ford Transit Custom

Ford Sollers заявили, что в Россию уже поступили Ford Tourneo Custom и Ford Transit Custom. Найти их можно у официальных дилеров компании.

Эти автомобили отличаются особым комфортом, стильным дизайном кузова, а также современным оформлением салона. В обновленных версиях их корпуса зеркал, бамперы и ручки выкрашивают в основной цвет кузова. Кроме того, теперь стали доступны еще три цвета окраски кузова: Orange Glow, Chrome Blue и Diffused Silver. Дополняют новое оформление автомобилей 16-дюймовые колесные диски с десятью спицами.

Фургон Ford Transit Custom ездит на 2,2-литровом дизельном двигателе. Он выдает мощность в 100 или 125 лошадиных сил. Крутящий момент составляет 310 Нм или 350 Нм соответственно. Также на автомобиле стоит шестиступенчатая механика. Стоимость на него стартует от 1 миллиона 819 тысяч рублей.

Микроавтобус Ford Tourneo Custom представляют в двух вариантах: стандартном или увеличенном. Так, автомобиль сможет вмещать в себя 7 (+1) или 8 (+1) человек соответственно. На этом микроавтобусе установлен такой же двигатель, что и у Ford Transit Custom, только он доступен в одном варианте с мощностью в 125 лошадиных сил. Цены на этот автомобиль стартуют от 2 миллионов 345 тысяч рублей.