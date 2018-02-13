В сеть попали шпионские фото кросс-купе BMW X6 нового поколения

Баварский премиальный бренд BMW вывел на дорожные тесты свой новый купеобразный кроссовер BMW X6. Недавно на просторах интернета обнародовали шпионские фотографии новинки, выпуск которой намечен на 2019 год.

По словам автоэкспертов, на тестах показалась предсерийная версия BMW X6, о чем свидетельствуют новое оформление колесных дисков и новый цвет кузова. Также специалисты полагают, что испытывается и «заряженный» BMW X6 M50i, который обзавелся выхлопными патрубками и серебристыми боковыми зеркалами заднего обзора. На фото заметно, что радиаторная решетка увеличилась, а задние фонари отличаются другим более современным дизайном.

Подкапотное пространство нового кросс-купе BMW X6 M50i будет занимать битурбированнный 8-цилиндровый мотор объемом 4,4 литра, позаимствованный от BMW M850I xDrive. Вероятно, новый BMW X6 представят весной следующего года.