Лимузин «Кортеж» повез Путина на встречу с Трампом в Хельсинки

Владимир Путин недавно прибыл на самолете в Хельсинки. Президент РФ отправился на запланированную встречу с главой США Дональдом Трампом на отечественном лимузине «Кортеж».

Ранее сообщалось, что несколько машин Aurus Senat были поданы прямо к трапу самолета, на котором российский лидер. Прямиком из аэропорта президент России поехал в Президентский дворец, где состоится саммит с главой США Дональдом Трампом.

Несколько дней назад автомобили «Кортеж» были замечены возле международного финского аэропорта «Хельсинки Вантаа», куда они были доставлены на российском самолете из Москвы. Финские СМИ сфотографировали лимузин Aurus Senat и несколько сопровождающих машин, поделившись снимками в сети.

Стоит отметить, что это первый случай использования отечественных автомобилей проекта «Кортеж» за пределами РФ. Впервые лимузин был задействован на инаугурации Путина, которая прошла 7 мая. Бронированный Aurus Senat пришел на смену Mercedes S600 Pullman Guard, который служил Путину несколько лет.

Машины «Кортеж» будут предложены с двигателями V4 (250 л.с.), V8 (650 л.с.), V12 (850 л.с.), а внедорожник получит дизельный мотор V6.

Все агрегаты сочетаются с 9-ступенчатой АКПП КАТЕ R932. Ранее в СМИ появлялись сведения о том, что новый лимузин на 49% состоит из отечественных комплектующих, таких как бронированные стёкла, фары, отделка салона и многое другое.