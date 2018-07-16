Мотоциклистам запретили ездить по историческому центру Саратова

Уличные гонки в Саратове привели к тому, что в историческом центре города запретили кататься мотоциклистам. Горожане недоумевают, ведь в других районах областного центра, как и прежде можно разъезжать на байках круглосуточно.

Мотоциклистам запретили въезд на территорию исторического центра Саратова в ночное время. Горожане считают такое решение правильным, но задались вопросом, чем хуже другие районы областного центра, ведь в них тоже постоянно происходят «уличные гонки» по ночам.

Саратовцы надеются, что запрет въезда мотоциклистов в историческую часть города станет экспериментом, и что позже ограничение введут по всему городу. Также горожане надеются, что в областном центре будут введены правила выгула домашних животных и пользования велодорожками.

Уточним, что велосипедисты Саратова возмущены выгуливаемыми по велодорожкам домашними животными и их хозяевами, которые отказываются гулять по тротуарам. Приверженцы двухколесного транспорта надеются, что власти разберутся с проблемой, так как не желают маневрировать между экскрементами питомцев, и между теми, кто допускает, чтобы их любимцы оставляли «следы» на велодорожках.

Также саратовцы до сих пор не понимают, к какой категории относятся скейтеры и роллеры, и на каких дорожках им можно кататься. Но больше всего горожан беспокоят автомобилисты, которые шумят и загрязняют окружающую среду больше остальных. Активные саратовцы и депутаты должны в ближайшем будущем урегулировать все проблемы.