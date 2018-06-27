Эксперты вспомнили самые известные автомобили СССР

Советский Союз включал в свой состав огромное количество республик. В большинстве из них было налажено производство отечественных автомобилей.

Производить автомобили считалось престижным, поэтому многие республики вели, так называемую, борьбу между собой. На заводах союза выпускались не автомобили РАФ, МАЗ, БелАЗ, Запорожец, Колхида, но еще и множество других автомобилей, про которые немногие в наше время слышали.

В Украинской республике с 1931 года начали производить две модели автобусов, который так и назвали – Украина. На них устанавливали 6-цилиндровые двигатели с мощностью в 70 лошадиных сил.

Затем Украина прославилась выпуском автобусов ЛАЗ-695. Их разработали по немецким образцам. В 1957 году специально к фестивалю молодежи и студентов, проходящему в Москве, выпустили первый автобус. На него был установлен 5,6-литровый двигатель ЗИЛ-124, мощностью в 109 лошадиных сил.

Луцк прославился своими внедорожниками ЛуАЗ-969. Они хоть и были небольшого размера, да и мощность у них не высокая (40 «лошадок»), но проходимость их была поражающей.

А вот в Белоруссии проходила сборка самых тяжелых грузовиков. Прототип МАЗ-2000 создали в конце 80-х. мощность его составляла 290 лошадиных сил, а максимально возможная скорость – 120 км/ч.