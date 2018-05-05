Названы основные ошибки водителей при парковке

Автоэксперты сообщили о 7 основных ошибках автолюбителей при парковке, из-за которых автомобиль могут увезти на штрафплощадку. В большинстве случаев причиной таких ошибок выступают незнание правил либо невнимательность автовладельца.

Первой ошибкой считается парковка под знаком «Остановка запрещена». На втором месте считается парковка авто на полукруглой разметке, которая наносится около перекрестков или выездных дворов. В таком случае авто эвакуируют, даже если автомобилист использовал платную стоянку. Нельзя парковаться на местах, предназначенных для инвалидов, в случае нарушения этого правила гражданину грозит штраф в 5 000 рублей и немедленная эвакуация его транспортного средства. Следующей ошибкой на парковке является несоблюдение способа парковки, который указывается на определенной табличке, что влечет за собой штраф в 2 500 рублей.

Если же автолюбитель оставил машину на тротуаре, то его авто тоже увезут на штрафстоянку. Нельзя парковать автомобиль с бензиновым или дизельным ДВС в местах, отведенных для электрокаров. Кроме того запрещается парковка автомобилей в местах проведения дорожных работ.