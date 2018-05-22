En+ Group Дерипаски производит детали для автомобилей «Кортеж»‍

На металлургическом заводе, расположенном в Красноярске, начали производить штамповку для автомобилей Aurus. Напомним, что этот завод входит в En+ Group.

Под брендом Aurus планируется выпускать седаны, лимузины, внедорожники и микроавтобусы. Красноярский завод заключил договор с ФГУП «НАМИ» о производстве семи изделий, в которые входит штамповка колес и шесть штамповок, необходимых для изготовления деталей подвески. Поставки комплектующих в 2018 году составят 8,5 тонн.

Aurus уже сертифицировала автомобили в России, теперь ей осталось проделать ту же работу, но уже в Европе. Первые автомобили проекта «Кортеж»‍ будут представлены уже в следующем месяце в Москве, а Женеве – в марте следующего года.

Продажи автомобилей стартуют только в 2019 году. Изначально выпустят лишь 50-70 единиц. Однако стоимость таких автомобилей будет выше, чем на самые дорогие модели Mercedes-Benz S-Class.

Рассматриваются варианты по созданию полностью электрических версий автомобилей. Сейчас сборка автомобилей «Кортеж»‍ проходит в НАМИ, их возможности позволяют собирать 200-220 единиц за год. Но если необходимо будет увеличить объемы выпускаемой продукции, можно будет проводить сборку еще и в Татарстане либо в Ульяновской области.

Данный проект рассматривался еще с 2012 года. В него было вложено около 12,4 миллиардов рублей.