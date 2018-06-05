Песков назвал условие поставок лимузинов «Кортеж» лидерам других стран

В России продолжается реализация проекта «Кортеж», в рамках которого разрабатываются автомобили высшего класса. Эти машины могут выйти за пределы отечественного рынка, о чем заявил Дмитрий Песков, пресс-атташе президента РФ Владимира Путина.

Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, какой транспорт будет использовать президент России Владимир Путин во время визита в Хельсинки, отметил, что автомобили проекта «Кортеж» будут доступны не только в РФ, но и на рынках других стран, по мере роста объемов их производства.

Пресс-секретарь президента России подчеркнул, что сейчас автомобили проекта «Кортеж» выпускаются штучно. Массовое производство этих машин начнется несколько позже, так как осенью стартует предзаказ на них (стоимость единицы составит не менее 10 млн рублей). После этого можно будет говорить о расширении географии автомобилей проекта «Кортеж».

Напомним, в июне президент России Владимир Путин побывал в Вене, где передвигался на автомобиле Mercedes-Benz, а не на новом лимузине, разработанном в рамках проекта «Кортеж». Дмитрий Песков тогда пояснил, что в гараже лидера РФ еще нет такого количества таких машин, чтобы пользоваться ими за пределами страны.

12 июля финское издание Ilta-Sanomat сообщало, что лимузин Путина Aurus Senat уже прибыл в Финляндию. Президент России приедет в Хельсинки 16 июля. Также в Финляндию привезли президентский Mercedes-Benz S600.